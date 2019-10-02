السعودية | "ولد ملكاً" يتصدر أفلام السينما في السعودية والخليج

شكرا لقرائتكم "ولد ملكاً" يتصدر أفلام السينما في السعودية والخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تصدر الفيلم العالمي "وُلد ملكا" (Born A King) شباك التذاكر في صالات السينما بالسعودية والخليج، بعد انطلاق عرضه يوم الخميس الماضي.

بعدد يتجاوز 59 ألف مشاهداً في الأسبوع الأول، حيث كان 30 ألف مشاهد منهم في السعودية فقط.

الفيلم إنتاج مشترك بين السعودية وإنجلترا وإسبانيا، ويتناول حياة الملك فيصل بن عبدالعزيز المبكرة، وزيارته إلى بريطانيا في 15 ذو القعدة 1337هـ الموافق 11 آب/أغسطس 1919، وعمره 13 عامًا وقتها، والاجتماع مع الملك جورج الخامس ملك إنجلترا تلبية لدعوة الملك ممثلاً عن والده الملك عبدالعزيز.



يشار إلى أن "وُلد ملكا" (Born A King) يعرض حالياً في دور العرض السينمائي في السعودية والخليج، وتم تصويره بين الرياض ولندن، تحت إدارة المنتج الاسباني "أندريس غوميز" الحاصل على جائزة الأوسكار، وهو من إخراج الإسباني أجوستي فيلارونغا وتأليف بدر السماري من السعودية، إضافة إلى ري لوريجا وهنري فرتز، وبطولة نخبة من الممثلين الأوربيين والسعوديين.