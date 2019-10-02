، تنبهات متقدمة وسيول متوقعة بـ"وادي الفرع".. ولا تعليق للدراسة ،

محمد بن مسعود - الدمام - المحافظة شهدت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة أسالت بعض الأودية

شهدت محافظة وادي الفرع جنوب المدينة المنورة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة سالت على آثارها بعض الأودية، فيما تواصلت الأمطار في الساعات الماضية على القرى الداخلية من المحافظة، ولم تعلن إدارة تعليم المدينة المنورة تعليق الدراسة خصوصًا بعد صدور تنبيهات متقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وعلى الرغم من تحذيرات الدفاع المدني وتنبهات الأرصاد وتحذير فرع وزارة النقل بالمدينة المنورة لمستخدمي طريق وادي الفرع بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظرًا لفتح السد وعبور المياه على الطريق، إلا أن تعليق الدراسة سجل غيابًا منذ بداية الحالة؛ ما قد يعرض الطلاب والمعلمين والمعلمات للخطر، لكون هناك سيول متوقعة منقولة، فهل ينتظر المسؤولون عن تعليق الدراسة كارثة تحل بالطلاب والمعلمين والمعلمات؟!

مدارس القرى الداخلية بمحافظة وادي الفرع، يتعثر الوصول لها بسبب كمية مياه الأمطار والسيول على الطرق الرئيسة، بعدما تم فتح السد وفقًا لما أعلنه فرع وزارة النقل صباح اليوم، فيما أكد بعض الطلاب أن تعليق الدراسة في الصباح أو انصرافهم قد يتسبب في الضرر الكبير للمركبات وربما لصغار السن من الطلاب.

يُذكر أن محافظة وادي الفرع جنوب المدينة المنورة ما زالت تشهد هطول أمطار متوسطة على القرى الداخلية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.