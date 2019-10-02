، "الجبير": ادعاء إيران أن السعودية أرسلت لها غير دقيق.. ولم نتحدث معها عن اليمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن دولاً شقيقة سعت للتهدئة مع طهران.. والمملكة تسعى لاستقرار المنطقة

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير اليوم الأربعاء أن ادعاء النظام الإيراني أن السعودية أرسلت له رسائل أمر غير دقيق، حسب موقع قناة العربية.

وتفصيلاً، أكد "الجبير" في تغريدات، نشرها عبر تويتر، أن دولاً شقيقة سعت للتهدئة مع إيران، وأن السعودية أبلغتها بأن موقفها يسعى للأمن والاستقرار في المنطقة.

وتابع: السعودية أوضحت للدول الشقيقة أن التهدئة يجب أن تأتي من الطرف الذي يصعِّد وينشر الفوضى.

وقال: "السعودية لم ولن تتحدث عن اليمن مع النظام الإيراني؛ فاليمن شأن اليمنيين".

وتساءل الجبير: إذا كان النظام الإيراني يريد السلام في اليمن فلماذا لم يقدم له عبر تاريخه مساعدات تنموية؟