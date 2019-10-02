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نشر تركي آل الشيخ، مقطع فيديو دعائي، يظهر فيه رئيس الهيئة العامة للترفيه يروج لموسم الرياض، حصد أكثر من مليون ونصف مشاهدة في أقل من ساعتين.
ويظهر رئيس الهيئة العامة للترفيه في المقطع الترويجي معلنًا عن حجم الفعاليات المتنوعة والمناطق التي تستضيف الموسم الترفيهي الأكبر في المنطقة بطريقة مختلفة وجديدة نالت استحسان المغردين والمتابعين، واختتم "آل الشيخ" المقطع بجملته الشهيرة "حتوحشونا".
يُذكر أن موسم الرياض سينطلق في 11 أكتوبر 2019 وينتهي في 15 ديسمبر 2019، ويضم عددًا من الفعاليات الرياضية، والعروض المسرحية، والموسيقية، وعروض الأزياء، والسيرك، والخدع البصرية، والألعاب، وافتتاح مطاعم عالمية، وغير ذلك من الفعاليات الترفيهية.
شاهد.. برومو دعائي لموسم الرياض بتوقيع تركي آل الشيخ.. "حتوحشونا"ياسر نجدي الخليج 365 2019-10-02
نشر تركي آل الشيخ، مقطع فيديو دعائي، يظهر فيه رئيس الهيئة العامة للترفيه يروج لموسم الرياض، حصد أكثر من مليون ونصف مشاهدة في أقل من ساعتين.
ويظهر رئيس الهيئة العامة للترفيه في المقطع الترويجي معلنًا عن حجم الفعاليات المتنوعة والمناطق التي تستضيف الموسم الترفيهي الأكبر في المنطقة بطريقة مختلفة وجديدة نالت استحسان المغردين والمتابعين، واختتم "آل الشيخ" المقطع بجملته الشهيرة "حتوحشونا".
يُذكر أن موسم الرياض سينطلق في 11 أكتوبر 2019 وينتهي في 15 ديسمبر 2019، ويضم عددًا من الفعاليات الرياضية، والعروض المسرحية، والموسيقية، وعروض الأزياء، والسيرك، والخدع البصرية، والألعاب، وافتتاح مطاعم عالمية، وغير ذلك من الفعاليات الترفيهية.
02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
01:36 AM
02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
03:23 AM
بطريقة مختلفة وجديدة نالت استحسان المغردين
نشر تركي آل الشيخ، مقطع فيديو دعائي، يظهر فيه رئيس الهيئة العامة للترفيه يروج لموسم الرياض، حصد أكثر من مليون ونصف مشاهدة في أقل من ساعتين.
ويظهر رئيس الهيئة العامة للترفيه في المقطع الترويجي معلنًا عن حجم الفعاليات المتنوعة والمناطق التي تستضيف الموسم الترفيهي الأكبر في المنطقة بطريقة مختلفة وجديدة نالت استحسان المغردين والمتابعين، واختتم "آل الشيخ" المقطع بجملته الشهيرة "حتوحشونا".
يُذكر أن موسم الرياض سينطلق في 11 أكتوبر 2019 وينتهي في 15 ديسمبر 2019، ويضم عددًا من الفعاليات الرياضية، والعروض المسرحية، والموسيقية، وعروض الأزياء، والسيرك، والخدع البصرية، والألعاب، وافتتاح مطاعم عالمية، وغير ذلك من الفعاليات الترفيهية.
، شاهد.. برومو دعائي لموسم الرياض بتوقيع تركي آل الشيخ.. "حتوحشونا" ،
المصدر : الخليج 365
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