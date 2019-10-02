، شاهد.. "متعب بن عبدالله" يواسي أسرة اللواء "الفغم" مشيدًا بجهوده وإخلاصه ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
قام الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، بزيارة أسرة اللواء بداح بن عبدالله الفغم لتقديم واجب العزاء في وفاة ابنه اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وقال الأمير متعب: "تلقينا نبأ وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم -يرحمه الله- ونحن إذ نواسيكم في مصابكم الجلل، نسأل المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان، إنَّا لله وإنّا إليه راجعون".
وأشاد الأمير متعب بن عبدالله بالجهود التي بذلها الفقيد من خلال المهمة الموكلة إليه في مجال عمله مع والده الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- ، ومن ثم مع الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، مثنيًا على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه.
من جهة أخرى، أعرب ذوو الفقيد عن بالغ شكرهم للأمير متعب بن عبدالله، على تعازيه ومواساته، سائلين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.
شاهد.. "متعب بن عبدالله" يواسي أسرة اللواء "الفغم" مشيدًا بجهوده وإخلاصهمتعب البقمي الخليج 365 2019-10-02
قام الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، بزيارة أسرة اللواء بداح بن عبدالله الفغم لتقديم واجب العزاء في وفاة ابنه اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وقال الأمير متعب: "تلقينا نبأ وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم -يرحمه الله- ونحن إذ نواسيكم في مصابكم الجلل، نسأل المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان، إنَّا لله وإنّا إليه راجعون".
وأشاد الأمير متعب بن عبدالله بالجهود التي بذلها الفقيد من خلال المهمة الموكلة إليه في مجال عمله مع والده الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- ، ومن ثم مع الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، مثنيًا على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه.
من جهة أخرى، أعرب ذوو الفقيد عن بالغ شكرهم للأمير متعب بن عبدالله، على تعازيه ومواساته، سائلين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.
02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
01:33 AM
02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
03:23 AM
التقى والده خلال الزيارة سائلاً الله أن يتغمد "حارس الملوك" بواسع رحمته
قام الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، بزيارة أسرة اللواء بداح بن عبدالله الفغم لتقديم واجب العزاء في وفاة ابنه اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وقال الأمير متعب: "تلقينا نبأ وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم -يرحمه الله- ونحن إذ نواسيكم في مصابكم الجلل، نسأل المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان، إنَّا لله وإنّا إليه راجعون".
وأشاد الأمير متعب بن عبدالله بالجهود التي بذلها الفقيد من خلال المهمة الموكلة إليه في مجال عمله مع والده الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- ، ومن ثم مع الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، مثنيًا على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه.
من جهة أخرى، أعرب ذوو الفقيد عن بالغ شكرهم للأمير متعب بن عبدالله، على تعازيه ومواساته، سائلين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.
، شاهد.. "متعب بن عبدالله" يواسي أسرة اللواء "الفغم" مشيدًا بجهوده وإخلاصه ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. "متعب بن عبدالله" يواسي أسرة اللواء "الفغم" مشيدًا بجهوده وإخلاصه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.