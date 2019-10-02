عاجل اليمن : عاجل : مجتهد يفاجئ الجميع وينشر الآن "ثلاث صور" تكشف بالدليل القاطع ان الفغم قتل داخل القصر الملكي

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مجتهد يفاجئ الجميع وينشر الآن "ثلاث صور" تكشف بالدليل القاطع ان الفغم قتل داخل القصر الملكي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كذب المغرد الشهير "مجتهد"، الرواية الرسمية الحكومية، حول مقتل عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان.

ووفقا لـ"مجتهد"، فإن الفغم قتل في اشتباكات دارت في القصر الملكي بجدة، وليس في منزل صديقه، كما ذكرت الرواية الرسمية.

قد يهمك ايضاً:

رسالة عاجلة من الملك سلمان وولي العهد السعودي إلى محمد بن زايد .. شاهد ما ورد فيها

هل تذكرون الداعية عائض القرني؟ شاهدوا كيف ظهر بجانب الملك سلمان وأشعل ضجة كبرى بهذا الفعل (فيديو)

ورد الآن إيران تعلن التدخل العسكري المباشر في اليمن دعمًا للحوثيين .. وتصدر هذا البيان العاجل

طائرة تباغت الحوثيين وتهبط بشكل مفاجئ في مطار صنعاء وإجبارها على المغادرة فورًا .. لن تصدق من كان على متنها؟

كشف تفاصيل جديدة حول مقتل الرئيس السابق صالح والعروض الحوثية والروسية والامريكية.. ورده عليها !

ضجة في السعودية بسبب تعيين هذه الشخصية حارسًا جديدًا للملك سلمان.. ما علاقة ذلك بمقتل عبدالعزيز الفغم؟ (صور)

انخفاض للدولار.. اسعار صرف الدولار والسعودي صباح الثلاثاء 1 اكتوبر 2019م بصنعاء وعدن

قرار مفاجئ وصادم لقناة الجزيرة ورد للتو من هذه الدولة (تفاصيل)

وأخيراً البركاني يظهر قبل قليل ويزف بشرى سارة لليمنيين

عبدالملك الحوثي يبلغ المبعوث الأممي قبل قليل تنفيذ أول خطوة لإنهاء الحرب في اليمن

إعلان عسكري جديد للحوثيين قبل قليل .. وقناة المسيرة الحوثية تبث هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد ما ورد فيه

رسالة صوتية مؤثرة لـ الملك سلمان بعد مقتل حارسه الشخصي اللواء عبدالعزيز الفغم

بشرى سارة أول دولة عربية تفتح أبوابها لليمنيين وتلغي القيود على المواطنين القادمين إليها (الاسم)

Advertisements

هل تذكرون الداعية السعودي الشهير عبدالعزيز الطريفي ؟.. شاهدوا كيف كان مصيره المؤلم الساعات الماضية داخل محبسه في السعودية

مفاجأة مدوية عن صدام حسين .. الاستخبارات البريطانية تكشف مالم يكن في الحسبان عن الزعيم العربي الراحل

ورد للتو: اغتيال قائد عسكري كبير في هذه المحافظة الشمالية التي تسيطر عليها الشرعية (الاسم والتفاصيل)

الحوثيون يعلنون القبض على ناطق التحالف العربي أحمد عسيري .. شاهد أول (فيديو)

الإطاحة بمدير قناة العربية والحدث وتعيين هذه الشخصية المرموقة بدلًا عنه (الاسم)

أول ظهور مفاجئ لـ فيصل السبتي الذي قتل في منزله اللواء الفغم .. شاهد ماذا فعل وأثار الملك سلمان والشعب السعودي؟ (فيديو)

غزل حوثي سعودي .. ومحمد الحوثي يشيد بهذا الموقف الإيجابي لولي العهد ويطلق عليه وصف جديد

وأخيرًا وخلافا لكل الروايات .. حل لغز مقتل اللواء الفغم مع التفاصيل الكاملة للحادثة التي هزت السعودية والسر الخطير لاختيار هذا التوقيت!

وصول شخصية سياسية توافقية بين الشرعية والحوثيين إلى صنعاء قبل قليل والإعلان عن تحركات جادة لإنهاء الحرب

ونوه "مجتهد" إلى أن "ابن سلمان كان يعتبر الفغم من الحرس القديم الذي يوالي آل سعود عموما ولا يثق بإخلاصه له شخصيا"، وردد عدة مرات رغبته بإبعاده.

وقال "مجتهد" إن "الفغم وممدوح آل علي (الذي زعموا أنه القاتل) قـُتلا سويا من قبل مجموعة أخرى، والحادث حصل في مختصر القصر، وسُمع إطلاق النار".

وتابع أنها "لم يكونا مستهدفين، لكن كانا عقبة -عن غير قصد- أمام تنفيذ أمر مفاجئ لابن سلمان فقتلا".

ووعد "مجتهد" بالكشف لاحقا عن الأمر المفاجئ الذي كان قد يحصل لابن سلمان، وراح ضحيته الفغم وآل علي".

ولفت إلى أن ولي العهد أجبر أفراد عائلة الفغم بتأكيد الرواية الرسمية، التي كان أول من نشرها، مغرد يدعى "ابن عويد"، والذي تساءل "مجتهد" عن مكانته لدى ابن سلمان، متوقعا أن يكون المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، لا يزال يدير المشهد.