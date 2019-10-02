عاجل اليمن : هل تذكرون الداعية عائض القرني؟ شاهدوا كيف ظهر بجانب الملك سلمان وأشعل ضجة كبرى بهذا الفعل (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون الداعية عائض القرني؟ شاهدوا كيف ظهر بجانب الملك سلمان وأشعل ضجة كبرى بهذا الفعل (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الداعية السعودي عائض القرني إن الملك سلمان دائما يذكرنا في كل استقبال بالتفاؤل، والتوكل على الله.

وكتب القرني على حسابه في تويتر : " ببابه المفتوح، وصدره المشروح، والدنا خادم الحرمين الشريفين يستقبل أبناء شعبه، يجمعهم به الحب والولاء، ويُذكّرنا دائماً بالتوكّل على الله، والتفاؤل بمُستقبل مُشرق واعد، فنخرج من عنده أكثر ثقةً، وأملاً، وسعادةً، فإنك شمسٌ والملوكُ كواكبٌ.. إذا طلعتْ لم يبدُ منهنّ كوكبُ".

قد يهمك ايضاً:

ورد الآن إيران تعلن التدخل العسكري المباشر في اليمن دعمًا للحوثيين .. وتصدر هذا البيان العاجل

طائرة تباغت الحوثيين وتهبط بشكل مفاجئ في مطار صنعاء وإجبارها على المغادرة فورًا .. لن تصدق من كان على متنها؟

كشف تفاصيل جديدة حول مقتل الرئيس السابق صالح والعروض الحوثية والروسية والامريكية.. ورده عليها !

ضجة في السعودية بسبب تعيين هذه الشخصية حارسًا جديدًا للملك سلمان.. ما علاقة ذلك بمقتل عبدالعزيز الفغم؟ (صور)

انخفاض للدولار.. اسعار صرف الدولار والسعودي صباح الثلاثاء 1 اكتوبر 2019م بصنعاء وعدن

قرار مفاجئ وصادم لقناة الجزيرة ورد للتو من هذه الدولة (تفاصيل)

وأخيراً البركاني يظهر قبل قليل ويزف بشرى سارة لليمنيين

عبدالملك الحوثي يبلغ المبعوث الأممي قبل قليل تنفيذ أول خطوة لإنهاء الحرب في اليمن

إعلان عسكري جديد للحوثيين قبل قليل .. وقناة المسيرة الحوثية تبث هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد ما ورد فيه

رسالة صوتية مؤثرة لـ الملك سلمان بعد مقتل حارسه الشخصي اللواء عبدالعزيز الفغم

بشرى سارة أول دولة عربية تفتح أبوابها لليمنيين وتلغي القيود على المواطنين القادمين إليها (الاسم)

هل تذكرون الداعية السعودي الشهير عبدالعزيز الطريفي ؟.. شاهدوا كيف كان مصيره المؤلم الساعات الماضية داخل محبسه في السعودية

مفاجأة مدوية عن صدام حسين .. الاستخبارات البريطانية تكشف مالم يكن في الحسبان عن الزعيم العربي الراحل

ورد للتو: اغتيال قائد عسكري كبير في هذه المحافظة الشمالية التي تسيطر عليها الشرعية (الاسم والتفاصيل)

الحوثيون يعلنون القبض على ناطق التحالف العربي أحمد عسيري .. شاهد أول (فيديو)

Advertisements

الإطاحة بمدير قناة العربية والحدث وتعيين هذه الشخصية المرموقة بدلًا عنه (الاسم)

أول ظهور مفاجئ لـ فيصل السبتي الذي قتل في منزله اللواء الفغم .. شاهد ماذا فعل وأثار الملك سلمان والشعب السعودي؟ (فيديو)

غزل حوثي سعودي .. ومحمد الحوثي يشيد بهذا الموقف الإيجابي لولي العهد ويطلق عليه وصف جديد

وأخيرًا وخلافا لكل الروايات .. حل لغز مقتل اللواء الفغم مع التفاصيل الكاملة للحادثة التي هزت السعودية والسر الخطير لاختيار هذا التوقيت!

وصول شخصية سياسية توافقية بين الشرعية والحوثيين إلى صنعاء قبل قليل والإعلان عن تحركات جادة لإنهاء الحرب

تطورات متسارعة في قضية الداعيةالسعودي ’’ سلمان العوده‘‘ واعلان مفاجئ من اسرته قبل قليل ..شاهد ماورد فيه

تعرف على موعد حدوث ظاهرة فلكية نادرة تهدد بإغراق الأرض في ظلام دامس لأيام

النفيسي يفجر قنبلة ويكشف عن الضحايا القادمين من الحكام العرب .. ويتحدث عن الرسالة الأخيرة قبل السقوط.. شاهد

الحديدة على صفيح ساخن ومجزرة مروعة ومعارك هي الأعنف ومصادر تكشف مايحدث الان

عبدالباري عطوان يفاجئ الجميع ويكشف عن اخطر تنبؤات عسكرية صادمة للسعودية وما سيحدث خلال الأيام القادمة..شاهد

قوات عسكرية تفتك بمليشيا الحوثي وانتصارات عسكرية ضخمة وردت الان وهجوم عنيف يقترب من رأس الأفعى..تفاصيل

من هو الأمير الذي كان برفقته؟ عملية فاشلة تسببت في تصفية عبدالعزيز الفغم والكشف عن خطة جهنمية في مسرح الجريمة (أسماء الخلية)

قرار رئاسي كارثي ينهي الجيش الوطني .. والإطاحة بوزير الدفاع وفرض هذا القائد بدلًا عنه (أسماء وتفاصيل)

رئيس ‘‘الجمهورية’’ يشن هجومًا ناريًا على قيادات الدولة ويشيد بالحوثيين

لمفعول أكبر قوة للمتزوجين .. 5 فوائد سحرية ومذهلة لهذه العشبة المنتشرة بكثرة ”ترجع الشايب شباب”



وأعرب الكثير من المغردين عن غضبهم من تدوينة القرني، حيث كتب أحد رواد تويتر : " اذا رايت شيخا مثل العلامه عائض القرني والمغامسي او من علي شاكلتهم يمدح احد الامراء او رئيس.. فكل ما علينا ان نوحد الدعاء لهم بان نقول.. اللهم احشرة معهم فكما دافع عنهم في الدنيا ودلس علينا.. فنسالك ان تحشرة معهم ولا تفرق بينهم في الاخرة".

وغرد آخر : " لا يرجى من امثالكم ابناء الوقت إلا ما قمت به.. كنت فينا مرجوا و لكن احطت منزلتك في قلوبنا باكبابك على ايادي هولاء عبدة أمريكا، وما شأن أولئك الذين سجنوا و اسروا و اعتقلوا في سجين آل سعود من الشيوخ و العلماء و المتقين. وما نقمتم منهم إلا أن قالوا ربنا الله. حفظهم الله".

كما علق أيضا أحد المغردين : " المؤشرات القوية توحي الى زوال دولة ال سعود اذا لم يحجروا على صبيهم الطائش ولي العهد".