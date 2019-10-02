السعودية اليوم / تعرض معسكرين ماليين لهجوم إرهابي عنيف



باماكو 2 صفر 1441 هـ الموافق 1 أكتوبر 2019 م واس

تعرض معسكران تابعان للجيش المالي لهجومين مسلحين عنيفين من قبل عناصر إرهابية مسلحة في دائرتي بولكاسي وموندورو بمنطقة موبتي، حسبما ذكر بيان أصدرته اليوم الحكومة المالية ونقلته وكالة الأبناء الرسمية.

ولم يحدد البيان حجم الخسائر في صفوف الجيش، مشيرًا إلى تكبد القوات الحكومية خسائر كبيرة في المعدات. وتبع ذلك عمليات جوية واسعة نفذها الطيران المالي وفق نفس البيان لضرب أوكار العناصر المهاجمة.

وحث البيان المجتمع الدولي على دعم جهود السلطات المالية والوقوف ألى جانبها من أجل القضاء على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

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