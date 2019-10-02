اليوم الوطني / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إثيوبيا يقيم الحفل السنوي بمناسبة اليوم الوطني الـ89



أديس أبابا 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إثيوبيا، سامي بن جميل عبدالله الحفل السنوي بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة بحضور المفتي العام ورئيس مجلس العلماء، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، الشيخ حاج عمر إدريس، وعدد من كبار موظفي الدولة والمسؤولين، والدبلوماسيين.

وأشاد السفير سامي بن جميل في كلمته بهذه المناسبة بما تشهده المملكة من تقدم وتطور في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وأشار السفير إلى العلاقات المتميزة بين المملكة وإثيوبيا وما تشهده من تطور ملحوظ.

وشاهد الحضور مادة إعلامية تتحدث عن تطور المملكة والمشاريع الكبيرة التي تشهدها في ظل القيادة الرشيدة، التي تسعي الى تطوير جميع نواحي الحياة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

01:42ت م

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أديس أبابا 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إثيوبيا، سامي بن جميل عبدالله الحفل السنوي بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة بحضور المفتي العام ورئيس مجلس العلماء، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، الشيخ حاج عمر إدريس، وعدد من كبار موظفي الدولة والمسؤولين، والدبلوماسيين.وأشاد السفير سامي بن جميل في كلمته بهذه المناسبة بما تشهده المملكة من تقدم وتطور في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله -.وأشار السفير إلى العلاقات المتميزة بين المملكة وإثيوبيا وما تشهده من تطور ملحوظ.وشاهد الحضور مادة إعلامية تتحدث عن تطور المملكة والمشاريع الكبيرة التي تشهدها في ظل القيادة الرشيدة، التي تسعي الى تطوير جميع نواحي الحياة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //01:42ت م0298

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