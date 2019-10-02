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فيصل بن بندر يستمع للإجراءات العدلية وجاهزية المحاكم
متابعات الخليج 365 - الرياض
استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، بقصره، مساء أمس الثلاثاء، في جلسته الأسبوعية جريًا على عادته، عددًا من أصحاب الفضيلة والمعالي ورؤساء المحاكم.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث عن الموضوعات المتعلقة بشؤون المنطقة والتطور القائم على المحاكم وجاهزيتها.
واستمع الأمير فيصل بن بندر إلى الإجراءات العدلية وتسهيلاتها التقنية للمتقدمين والمراجعين والربط بين المحاكم والقضاة وسرعة الإنجاز والأحكام والتبليغ وقياس رضا الناس عن الخدمات المقدمة.
وأكد على التطور التقني الذي تتميز به وزارة العدل في المملكة والمستوى العالي الذي حققته في هذا المجال، واهتمام وحرص القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في كل ما يخدم متابعات الخليج 365 ويحقق له الخدمة كاملة في عدل ورخاء.
حضر الاستقبال الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز والأمير ناصر بن محمد بن جلوي والأمير سعود بن منصور بن سعود بن عبدالعزيز والمستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز.
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