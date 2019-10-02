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أمطار وأتربة على المدينة المنورة حتى الخامسة صباحًا
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة، وتحديدًا الحناكية والعلا والمدينة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وأوضحت الأرصاد أن الحالة تبدأ في تمام الثانية عشرة والنصف صباح اليوم الأربعاء حتى الخامسة صباحًا.
وفي وقت سابق، توقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية، حيث ستكون من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بتدني الرؤية الأفقية على نجران، وجازان، وعسير والباحة، ومكة المكرمة (يشمل الأجزاء الساحلية)، والمدينة المنورة (يشمل الأجزاء الساحلية).
كما توقعت الأرصاد تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الغربية من حائل، والأجزاء الجنوبية من تبوك، مع ضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب وغرب المملكة.
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