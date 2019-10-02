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نصيحة هامة من خالد النمر بشأن الدهون الثلاثية
متابعات الخليج 365 - الرياض
نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، بقياس الدهون الثلاثية في جميع من هم فوق 20 عامًا، ومرة كل 5 سنوات بعد ذلك بالنسبة إلى الأصحاء.
أما المرضى فقال النمر: إنه يتم قياس الدهون الثلاثية حسب ما يراه الطبيب المتابع لحالته.
وأوضح النمر أن المستوى الطبيعي للدهون الثلاثية هو أقل من 1.7 ملمول/ لتر، ما يعادل أقل من 150 ملغ/ ديسيلتر.
ولفت النمر في سياق آخر إلى أن المشي السريع يقي من ضعف القلب عند تقدم السن، وذلك نستوحيه من سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، حيث كان يُسرع في مشيه (كأنما ينحدر من صبب).
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