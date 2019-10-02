نمو قوي للناتج غير النفطي في الربع الثاني

2019-10-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أظهرت بيانات رسمية أن القطاع الخاص غير النفطي سجل نموًّا بنحو 3% في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يتفق مع توقعات صندوق النقد الدولي للعام بأكمله.

وفي المقابل تراجع ناتج القطاع النفطي بنسبة 3%، خلال الفترة نفسها، بسبب خفض إنتاج المملكة النفطي التزاما باتفاق أوبك بلس. وفي المجمل، نما الاقتصاد بنصف النقطة المئوية.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى “بنك أبو ظبي التجاري”: إن تباطؤ النمو أمر متوقع مع انكماش قطاع النفط، لكن العامل المشجع هو تسارع نشاط القطاع غير النفطي، في حين تشير البيانات إلى مزيد من الانتعاش في الاستثمار، بحسب “العربية”.







