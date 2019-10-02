وفاة “غامضة” لشابين داخل سيارة بصبيا.. والشرطة تحقق

كشفت مصادر، أن الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان ممثلة بشرطة محافظة صبيا، باشرت اليوم الثلاثاء، قضية وفاة شابين في ظروف غامضة داخل سيارة متوقفة على إحدى الطرق الرئيسة الواقعة شمال المحافظة بعد بلاغ وارد للشرطة، وأنهما في وضع جلوس طبيعي على مقعدي السيارة ويرتديان حزام الأمان بحسب صحيفة عاجل.

وأكدت المصادر أن فرقًا أمنية مختصة حضرت للموقع بما فيها فرق من الأدلة الجنائية وتابعت مهامها، ونُقل المتوفيان إلى المستشفى العام لفحص جثمانيهما، واتضح من خلال التقرير الطبي المبدئي أن وفاتهما طبيعية ولا توجد أي آثار اعتداء على جسديهما وليس هناك أي علامات ضرب أو خدوش بل ولم يتعرضا لحادث مروري، ويبقى تأكيد أسباب الوفاة مرهونًا بتقرير الطب الشرعي وبشكل نهائي. وأضافت المصادر أن ملف القضية أحيل للنيابة العامة لاستكمال مجريات التحقيق والتعرف على كامل تفاصيل ملابسات وفاة الشابين في محاولة لفك لغز الوفاة وحقيقة موتهما بهذه الصورة. وأوضحت المصادر ذاتها أن الجهات المختصة تتابع التحقق من هذه الواقعة رغم الغموض الذي يسودها لمعرفة الحقائق والوصول إلى الأسباب الحقيقية وراء وفاتهما.