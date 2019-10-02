الزعاق: الشتاء سيتأخر وستطول مدته بناء على دلائل وسم الوسوم

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن الشتاء سيتأخر عن المعتاد، وستطول مدته على غير العادة.

وأضاف الزعاق، خلال مداخلة له على قناة «MBC»، أن برودة فصل الشتاء ستكون طبيعية، بينما ترجح كفة التوقعات مبشرات بشأن الأمطار، مشيرًا إلى أن موسم الوسم من أهم المواسم في المملكة والخليج بشكل عام، بحيث لا يكون بردًا أو حرًا أو غبارًا؛ لأنه يجمع جميل كل المواسم، وسمي الوسم لأن مطره يسم الأرص بالنبات.

وتابع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء، أن موسم الوسم مطره نافع للبر والبحر؛ فهو ينبت الحشاش البرية بما فيها الفقع واللؤلؤ المختفي في أحشاء البحر؛ لذلك قال العرب عن مطره حصف- أي لؤلؤ- البحر وفقع البر، منوها بأننا نعيش هذه الأيام موسم «وسم الوسوم»، وهي السحب التي تعطي مؤشرات على ماهية الشتاء القادم؛ لذلك يمكن التأكيد على أن الشتاء سيتأخر لمدة أسبوعين؛ فالبرودة الفعلية لن تأتي إلا منتصف ديسمبر وسيطول الشتاء على غير عادته، لافتًا إلى أن موسم الوسم حسابيًا 52 يومًا بينما مدته الواقعية 90 يومًا.