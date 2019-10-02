صور.. تأدية صلاة الميت على الشهيد علواني أحد منسوبي القوات المسلحة

أدت جموع المصلين صلاة الميت، اليوم الثلاثاء، على الشهيد رقيب أول جابر بن علي علواني أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.

وتقدم جموع المصلين محافظ الحُرّث إبراهيم بن يحيى الألمعي الذي نقل تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده لوالد الشهيد وأسرته، كما نقل لهم تعازي أمير جازان ونائبه. من جانبهم عبّر والد الشهيد وأسرته عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف مدافعاً عن دينه ووطنه.