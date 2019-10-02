“التجارة”: تخفيضات موسم الرياض لن تُحتسب ضمن الرصيد السنوي

منحت وزارة التجارة والاستثمار المنشآت الراغبة في تقديم تخفيضات خلال “موسم الرياض” ميزة عدم احتساب تخفيضات الموسم من الرصيد السنوي من أيام التخفيضات. وأعلنت الوزارة عن إتاحة التقديم للحصول على تراخيص التخفيضات خلال “موسم الرياض” في الفترة من 15 أكتوبر حتى 15 ديسمبر، وذلك عبر نظام التخفيضات الإلكتروني.

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