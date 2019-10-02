عاجل اليمن : طائرة تباغت الحوثيين وتهبط بشكل مفاجئ في مطار صنعاء وإجبارها على المغادرة فورًا .. لن تصدق من كان على متنها؟

شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة تباغت الحوثيين وتهبط بشكل مفاجئ في مطار صنعاء وإجبارها على المغادرة فورًا .. لن تصدق من كان على متنها؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منع عناصر ميليشيات الحوثي دخول مسؤول في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى اليمن، وأمروا طائرته بالإقلاع من العاصمة صنعاء بعد وقت قصير من هبوطها.

وقالت وكالة أسوشييتد برس، إن الإجراء جاء بعد تقرير لاذع قدمه خبراء بتكليف من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أورد فيه تفاصيل الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات في حرب اليمن، بما في ذلك عنف جنسي ضد نساء في سجون يديرها الحوثيون.

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وقال مسؤولون، إنه بعد وصول ممثل المفوضية، العبيد أحمد العبيد، إلى صنعاء أمس الاثنين، استقل مسلحون من ميليشيات الحوثي الطائرة، وسحبوا تصريح سفره، وأمروا قائد الطائرة بالمغادرة.

وأكد روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية، طرد العبيد من صنعاء، لكنه لم يذكر تفاصيل.