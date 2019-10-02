عاجل اليمن : لجنه العقوبات التابعة للأمم المتحدة تدرج معين عبدالملك بقائمة العقوبات لهذا السبب

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنه العقوبات التابعة للأمم المتحدة تدرج معين عبدالملك بقائمة العقوبات لهذا السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لجنه العقوبات التابعة للأمم المتحدة تدرج معين عبدالملك بقائمة العقوبات لهذا السبب .. (وثائق سرية)

في تطور خطير جداً أدرج فريق خبراء لجنة العقوبات الأممية التابعة لمجلس الأمن اسم معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء ضمن قائمة العقوبات نتيجة منعه هيئة مكافحة الفساد التفتيش على عمليات الفساد التي حصلت في بيع وشراء العملة خلال شهر نوفمبر 2018م بمبلغ تجاوز ثمانية مليار ريال يمني.

قد يهمك ايضاً:

ضجة في السعودية بسبب تعيين هذه الشخصية حارسًا جديدًا للملك سلمان.. ما علاقة ذلك بمقتل عبدالعزيز الفغم؟ (صور)

انخفاض للدولار.. اسعار صرف الدولار والسعودي صباح الثلاثاء 1 اكتوبر 2019م بصنعاء وعدن

قرار مفاجئ وصادم لقناة الجزيرة ورد للتو من هذه الدولة (تفاصيل)

وأخيراً البركاني يظهر قبل قليل ويزف بشرى سارة لليمنيين

عبدالملك الحوثي يبلغ المبعوث الأممي قبل قليل تنفيذ أول خطوة لإنهاء الحرب في اليمن

إعلان عسكري جديد للحوثيين قبل قليل .. وقناة المسيرة الحوثية تبث هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد ما ورد فيه

رسالة صوتية مؤثرة لـ الملك سلمان بعد مقتل حارسه الشخصي اللواء عبدالعزيز الفغم

بشرى سارة أول دولة عربية تفتح أبوابها لليمنيين وتلغي القيود على المواطنين القادمين إليها (الاسم)

هل تذكرون الداعية السعودي الشهير عبدالعزيز الطريفي ؟.. شاهدوا كيف كان مصيره المؤلم الساعات الماضية داخل محبسه في السعودية

مفاجأة مدوية عن صدام حسين .. الاستخبارات البريطانية تكشف مالم يكن في الحسبان عن الزعيم العربي الراحل

ورد للتو: اغتيال قائد عسكري كبير في هذه المحافظة الشمالية التي تسيطر عليها الشرعية (الاسم والتفاصيل)

الحوثيون يعلنون القبض على ناطق التحالف العربي أحمد عسيري .. شاهد أول (فيديو)

الإطاحة بمدير قناة العربية والحدث وتعيين هذه الشخصية المرموقة بدلًا عنه (الاسم)

أول ظهور مفاجئ لـ فيصل السبتي الذي قتل في منزله اللواء الفغم .. شاهد ماذا فعل وأثار الملك سلمان والشعب السعودي؟ (فيديو)

غزل حوثي سعودي .. ومحمد الحوثي يشيد بهذا الموقف الإيجابي لولي العهد ويطلق عليه وصف جديد

وأخيرًا وخلافا لكل الروايات .. حل لغز مقتل اللواء الفغم مع التفاصيل الكاملة للحادثة التي هزت السعودية والسر الخطير لاختيار هذا التوقيت!

وصول شخصية سياسية توافقية بين الشرعية والحوثيين إلى صنعاء قبل قليل والإعلان عن تحركات جادة لإنهاء الحرب

تطورات متسارعة في قضية الداعيةالسعودي ’’ سلمان العوده‘‘ واعلان مفاجئ من اسرته قبل قليل ..شاهد ماورد فيه

تعرف على موعد حدوث ظاهرة فلكية نادرة تهدد بإغراق الأرض في ظلام دامس لأيام

النفيسي يفجر قنبلة ويكشف عن الضحايا القادمين من الحكام العرب .. ويتحدث عن الرسالة الأخيرة قبل السقوط.. شاهد

الحديدة على صفيح ساخن ومجزرة مروعة ومعارك هي الأعنف ومصادر تكشف مايحدث الان

Advertisements

عبدالباري عطوان يفاجئ الجميع ويكشف عن اخطر تنبؤات عسكرية صادمة للسعودية وما سيحدث خلال الأيام القادمة..شاهد

قوات عسكرية تفتك بمليشيا الحوثي وانتصارات عسكرية ضخمة وردت الان وهجوم عنيف يقترب من رأس الأفعى..تفاصيل

من هو الأمير الذي كان برفقته؟ عملية فاشلة تسببت في تصفية عبدالعزيز الفغم والكشف عن خطة جهنمية في مسرح الجريمة (أسماء الخلية)

قرار رئاسي كارثي ينهي الجيش الوطني .. والإطاحة بوزير الدفاع وفرض هذا القائد بدلًا عنه (أسماء وتفاصيل)

رئيس ‘‘الجمهورية’’ يشن هجومًا ناريًا على قيادات الدولة ويشيد بالحوثيين

لمفعول أكبر قوة للمتزوجين .. 5 فوائد سحرية ومذهلة لهذه العشبة المنتشرة بكثرة ”ترجع الشايب شباب”

موقع "صيرة بوست" حصل حصرياً على الوثائق السرية الخاصة بفريق خبراء لجنة العقوبات والتي صدرت من مجلس الأمن يوم الجمعة الماضية الموافق 27/ سبتمبر 2019م، حيث طالبت فيها بالتحقيق والرد على جملة من المواضيع المتعلقة بالفساد وأبرزها رفض معين عبدالملك السماح لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عمليات فساد كبيرة حصلت داخل البنك المركزي.

رسالة فريق لجنة العقوبات تضمنت مجموعة من الوثائق التي تخضع للتحقيق من قبل الفريق نتيجة عمليات فساد كبيرة أهمها عمليات التلاعب والمضاربة بالعملة الوطنية من قبل البنك المركزي حيث بينت إحدى الوثائق وجود فوارق بين أسعار السوق وأسعار الشراء تجاوزت مبلغ الثمانية مليار ريال يمني.

كما طالبت لجنة العقوبات حافظ معياد محافظ البنك المركزي السابق إفادتهم حول إجراءات التحقيق والنتائج التي تم التوصل إليها بشأن التلاعب بعملية المصارفة وهو مالم يتم نتيجة عدم السماح للهيئة بالتحقيق.

"صيرة بوست" تواصل مع قانونيين بشأن خطورة موقف معين عبدالملك بعد إدراج اسمه ضمن قائمة العقوبات ومدى تأثير ذلك على موقعه الحالي كرئيس وزراء، حيث أكدوا أن منصبه بات مهدداً ووضع الرجل صعب من الناحية القانونية والشرعية وستطاله عقوبات مجلس الأمن.

كما أفادوا أن ورود اسم رئيس وزراء الحكومة الشرعية في خطاب فريق لجنة العقوبات يعد فضيحة من العيار الثقيل ويشكل إحراجاً حقيقياً للشرعية اليمنية كون الخطاب يحقق في قضايا فساد كبيرة بعشرات المليارات متهم فيها رئيس وزرائها، موضحين أنها ربما تعرضه للإقالة الفورية من قبل رئيس الجمهورية.

وعبروا عن استغرابهم وتسائلهم عن دوافع اعتراض عبدالملك ومنعه لهيئة مكافحة الفساد التفتيش على عمليات الفساد التي حصلت في بيع وشراء العملة خلال شهر نوفمبر 2018م بمبلغ تجاوز ثمانية مليار ريال يمني.

وبحسب الوثيقة المتهم بها معين عبدالملك فقد بعث رئيس اللجنة الإقتصادية المشكلة من رئيس الجمهورية حافظ معياد