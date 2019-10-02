عاجل اليمن : انخفاض للدولار.. اسعار صرف الدولار والسعودي صباح الثلاثاء 1 اكتوبر 2019م بصنعاء وعدن

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عدن - ياسمين التهامي -

انخفاض للدولار.. اسعار صرف الدولار والسعودي صباح الثلاثاء 1 اكتوبر 2019م بصنعاء وعدن سعار الشراء في صنعاء : الريال السعودي 157.30 Advertisements الدولار الأمريكي 599.00 أسعار الشراء في عدن : الريال السعودي 159.50 الدولار الأمريكي 608.00

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