الدفاع المدني أسرع وصولا للحوادث من الهلال الأحمر بـ4 دقائق

8.9 دقائق
بحسب مؤشرات المرصد الحضري لمدينة الرياض بلغ متوسط الزمن المستغرق لوصول الدفاع المدني لموقع الحادث منذ وقت البالغ 8.9 دقائق، ويبلغ أقل وقت للاستجابة دقيقة واحدة وأعلى وقت 36 دقيقة على مستوى مدن العالم، ويصل زمن الاستجابة حسب المعيار الدولي الذي وضعته الجمعية الوطنية للحماية من الحريق 6.5 دقائق، ويعطي المؤشر مستوى القدرة على مكافحة الحرائق والحد من آثار الكوارث والحوادث وحماية الأشخاص والممتلكات ويساعد المدن على قياس عمليات السالمة العامة وتحسين مستوى الخدمة ويرتبط بمقومات المدن الذكية والحركة المرورية وتوزيع وحدات ومراكز الدفاع المدني .
11 إطفائيا لكل 100 نسمة
تشير بيانات المرصد يبلغ إجمالي عدد أفراد الدفاع المدني الذين يعملون في الإنقاذ ومكافحة الحرائق بمدينة الرياض 11 لكل 100 ألف من السكان، والمؤشر أحد مقاييس قدرة المدينة على مكافحة الحرائق وحماية الأشخاص والممتلكات، وهي واحدة من الخدمات الأساسية التي توفرها المدن، ومن خلال مقاييس السلامة العامة وتوفير الحماية، بالإضافة إلى التقييم والرصد وتحديد الاحتياجات وتحسين مستويات الخدمات للمدينة فإنها تساعد على تعزيز السلامة العامة لدى المجتمع.
13 دقيقة لوصول الإسعاف
كما قدرت مؤشرات المرصد أن الزمن المستغرق لوصول الهلال الأحمر لموقع الحادث منذ المكالمة الأولى 13 دقيقة، ويعكس المؤشر أهم مقاييس السلامة العامة والشعور بالأمن للاستجابة للحالات الطارئة، ورغم أنه إجراء تشغيلي إلى أنه يتطلب تحديد معيار وطني لزمن الاستجابة والتنسيق بين أنظمة الحركة المرورية في المدينة، ووضع خطط الطوارئ الدورية لرفع مستوى جودة الخدمة وتخفيض زمن الاستجابة للوصول في الوقت المناسب.
متوسط الزمن المستغرق لوصول الدفاع المدني لموقع الحادث
تورنتو
7.28 دقائق
بوسطن
4.18 دقائق
لندن
7.12 دقائق
عمّان
10.40 دقائق
دبي
9.80 دقائق
الرياض
8.90 دقائق
عدد أفراد الدفاع المدني لكل 100 ألف من السكان
سام دييغو
65
أمستردام
61
لندن
60
عمّان
31
دبي
40
الرياض
11
متوسط الزمن المستغرق لوصول الهلال الأحمر لموقع الحادث
تورنتو
7.3 دقائق
بوسطن
6.9 دقائق
لندن
7.1 دقائق
عمّان
10.4 دقائق
دبي
9 دقائق
الرياض
13 دقيقة
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