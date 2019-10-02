أمير الرياض يعزي الفغم

قدم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، العزاء والمواساة في وفاة اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، خلال زيارة قام بها لمقر العزاء بالرياض، وسأل الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

فيما أعربت أسرة الفقيد عن شكرها وتقديرها لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.