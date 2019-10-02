أمطار هيكا تشتد على جازان والسيول تقطع الطرق بتهامة الباحة

تواصلت توابع العاصفة الاستوائية هيكا هبوبها على محافظات منطقة جازان لليوم الرابع على التوالي، حيث استمر هطول الأمطار الغزيرة ساعتين متواصلتين وخاصة على محافظات أبوعريش وضمد وأحد المسارحة والعارضة، فيما سالت أودية الدرب شمال جازان وتسببت في قطع بعض الطرق واحتجازات مؤقتة لسكان قرى في الدرب.

استنفار

تسببت الأمطار في ارتفاع منسوب المياه بالطرق والشوارع، وانقطاعات للكهرباء استمرت لساعات طويلة، ما نتج عنه استنفار تام للبلديات، والكهرباء، والدفاع المدني، والمرور، فيما خرج الأهالي إلى المتنزهات والحدائق العامة للاستمتاع بالأجواء الدافئة، والمناظر الخلابة. حيث قطع سيل وادي الضمو الطريق المؤدي للقرية وكذلك وادي جندلة وللمرة الثانية على التوالي، ووقف محافظ الدرب ورئيس مركز ريم على موقع انقطاع الطريق وباشرت فرقة صيانة طرق جازان وعسير الموقع لفتح طريق للأهالي. من جهته، أكد محافظ الدرب صالح القحطاني لـ«دوت الخليج»، أنه وقف على وادي الضمو بجندلة ووادي عتود ورملان، نتيجة هطول الأمطار وجريان السيول. وبين القحطاني أنه سيتم الاجتماع بلجنة الأودية والطرق في المحافظة.

هيكا يتمدد

بعد أن استقبلت منطقة جازان الحالة المدارية هيكا، والتي امتد تأثيره إلى عدد من المحافظات وأكثرها تأثيرا هي أبوعريش، والعارضة، والدرب والطوال، وصامطة، وأحد المسارحة، وأن محافظتي أبوعريش والعارضة كانتا الأغزر أمطارا خلال الأيام الماضية، وشهدت معها صواعق رعدية.

جريان السيول

هطلت أمس أمطار غزيرة على محافظتي المخواة وقلوة بالقطاع التهامي بالباحة، أدت إلى جريان السيول والأودية وانقطاع بعض الطرق في وادي مليل واحتجاز الأهالي خلف الوادي، فيما تسببت الصواعق بقطع الكهرباء عن بعض القرى، وأدت الأمطار إلى تجمعات مائية على بعض الطرق المحورية ووسط المخواة فيما تساقطت الحجارة والأتربة على طريق المخواة ناوان السريع مسببة مادة طينية خطرة على السيارات. وجدد الأهالي بالمخواة مطالبهم من بلدية المخواة بإنشاء عبارات على وادي مليل بالإضافة إلى إيجاد تصريف لمياه الأمطار داخل أحياء محافظة المخواة.

تحذير

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أطلقت هيئة الأرصاد عدة تنبيهات متقدمة عن حالة جوية لأمطار غزيرة وتشكل السيول مع رياح شديدة، فيما جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تحذيراتها للأخوة المواطنين والمقيمين بأخذ الاحتياطات اللازمة والحذر من التقلبات الجوية المتوقعة التي تستمر حتى بعد غد، وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والذي يشير لتعرض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وهطول أمطار.

تداعيات مدار هيكا تصل إلى جازان

أبوعريش والعارضة الدرب الأكثر تأثرا وغزارة

انقطاعات طرق جندلة في الدرب

السيول تقطع الطرق في الباحة

تجمعات مياه وحجارة بالطرق السريعة بتهامة الباحة