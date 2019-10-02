30 يوما لإعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين

أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، نبيل العامودي، أنه بالرغم مما حدث من أضرار نتيجة حريق محطة قطار الحرمين بالسليمانية في محافظة جدة إلا أن قطار الحرمين السريع سيعاود تقديم خدماته، خلال 30 يوما مستخدما محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديدة لخدمة سكان محافظة جدة وزوراها، بالإضافة إلى محطات مكة المكرمة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمدينة المنورة. وأوضح العامودي أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في شأن توفير أكفأ، وأجود الخدمات لضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار واضحة، وتأتي كأولويّة لدى الجميع، مضيفا أن هذا واضح وبيّن للجميع من خلال تكاتف مختلف الجهات لاحتواء الحريق في محطة السليمانية، وتقدم بالشكر لجميع من عمل على إخماد الحريق من الدفاع المدني وطيران الأمن والهلال الأحمر والفرق المساندة من أرامكو والقوات الجوية والطيران المدني. وكان الوزير يرافقه رئيس الهيئة العامة للنقل رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف رميح الرميح، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية " سار" بشار المالك، استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد في موقع المحطة ظهر أول من أمس، للوقوف على حجم الضرر، والتأكد من سلامة الجميع.



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