تأهيل مليوني طالب وطالبة في ريالي للوعي المالي

كشف مسؤولون في برنامج «ريالي» للوعي المالي، بتنظيم وزارة التعليم وشركة «سدكو» القابضة، باستضافة من الإدارة العامة للتعليم في الأحساء، استهداف البرنامج تأهيل مليوني طالب وطالبة في المدارس والجامعات في الوعي المالي، وذلك في كافة المناطق والمحافظات التعليمية في المملكة خلال العاملين المقبلين، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي المالي لدى المجتمع، وتطوير مهارات الطلاب وتزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تساعدهم على مواجهة مسؤولياتهم المالية واتخاذ قرارات مالية سليمة بعيش حياة كريمة.

30 ألف طالب وطالبة

أشار خبير برنامج «ريالي» المشرف التربوي في قسم البرامج العامة والتدريب في الإدارة العامة للتعليم بالأحساء محمد الدعيج، خلال كلمته في البرنامج إلى أن تعليم الأحساء قام بتأهيل أكثر من 30 ألف طالب وطالبة العام الماضي، رغم أن المستهدفين والمستهدفات 20 ألف طالب وطالبة فقط، بنسبة زيادة 50%، عبر منتجَين هما: دورة ريالي للأشبال للصفوف العليا من المرحلة الابتدائية، ودورة ريالي للمرحلة الثانوية، والتدريب بها على موقع «ريالي» الإلكتروني، وذلك تماشياً مع برنامج التحول الوطني2020، الذي يؤكد على تعزيز تطبيقات الثقافة المالية وتحسين معدلات الدخل وتنويع مصادره، بما يضمن وطنا طموحا ومجتمعا حيويا واقتصادا مزدهرا يجعل دوت الخليج في أعلى درجات سلم الريادة العالمية.

ورشة

أبانت سفيرتا «ريالي» في تعليم الأحساء «بنات» اعتماد الحمود، وسارة الخليفة، أن البرنامج يشتمل على وضع خطة لتدريب الطالبات من خلال ورشة للتعريف بالكرامة المالية، والادخار، وقيمة المال، والاستثمار والاقتراض، والانتقال إلى أن التطبيق العملي والتنفيذ على مستوى المدرسة من خلال تسويق منتجات الطالبات.

مكونات برنامج ريالي للوعي المالي

1- التخطيط المالي

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2- الادخار

3- الاستثمار

4- الاقتراض 5

- الميزانية «إيرادات ومصروفات»

6- الشراكة الثلاثية: «فكرة ـ تنفيذ ـ مال»