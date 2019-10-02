الاطلاع على إستراتيجية مدينة عبدالله الطبية

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، المدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة الدكتور عبدالله غباشي. واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن خطة المدينة للإستراتيجية المحدثة للسنوات الخمس المقبلة والمرتبطة بمحاور رؤية المملكة 2030، والهادفة لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتعزيز الوقاية من المخاطر الصحية، وتسهيل الحصول على الخدمات الطبية. واطلع على محاور إستراتيجية المدينة الطبية وهي التميز في تقديم الخدمات الصحية عالية القيمة، وصناعة الميزة التنافسية والتفوق الرقمي وتعزيز العلاقة مع المستفيدين والمعنيين، والاستفادة المثلى من الخدمات وبناء وتعزيز بيئة تميّز التشغيل في العمل والتعلم والابتكار والأبحاث. كما استعرض نائب أمير منطقة مكة المكرمة مؤشرات الأداء الإستراتيجية للمدينة الطبية والتوجهات المستقبلية في ضوء نتائج هذه المؤشرات.



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