4 جهات تدعم السياحة والتوظيف بجازان

استنفرت 4 جهات ممثلة في جامعة جازان، والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية، وغرفة جازان التجارية، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جهودهم، في تعزيز السياحة والتوظيف بالمنطقة، وذلك بورشة العمل المنفذة ، بعنوان «السياحة والتوظيف»، والتي تأتي تزامنا مع فعاليات اليوم العالمي للسياحة. وأوضح مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية والسياحية ناصر النشمي، عن دور المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية في السياحة، ودور الغرفة التجارية الصناعية بجازان في التدريب والتوظيف، والذي أكد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجازان ماجد الجوهري قيام الغرفة بتنفيذ العديد من البرامج التي تعزز هذا الجانب، ودعم الكوادر الشابة في قطاع السياحة. وناقش مدير التوطين بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان أحمد حكمي جهود وزارة العمل في توطين القطاعات والمهن وارتباطه بالسياحة. وتحدث أستاذ الإدارة السياحية المساعد بقسم السياحة والآثار بجامعة جازان الدكتور ياسر مصطفى شهاوي عن السياحة والتوظيف بأنها تسير إلى مستقبل أفضل، ودور الجامعات في رفد القطاع السياحي بالكوادر الوطنية المؤهلة. وكرم مدير الجامعة الدكتور مرعي حسين القحطاني، المشاركين والمنظمين في ختام الورشة، والتي حظيت باهتمام كبير، وحضور المختصين.



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