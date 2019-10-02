30 ألف زائر في اختتام فعاليات اليوم الوطني ببلدية الحازمي

اختتمت مساء أول من أمس بلدية مركز الحازمي بمحافظة بيشة احتفالاتها والتى امتدت لمدة 5 أيام، وبحضور أكثر من 30 ألفا خلال مجمل الأيام الخمسة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، وذلك ضمن فعاليات «همة حتى القمة»، من خلال حزمة من العروض الفنية والشعبية التي يمتد عرضها على مساحة 4 كيلومترات، واشتملت فعاليات الاحتفاء على قصائد وأوبريت وطني، ومشاركة عدد من الشعراء والفرق الشعبية التي قدمت لوحات منوعة من الفلكلور الشعبي على المنصة الرئيسية بشاشات عرض عملاقة، ومسرح يستقبل الفقرات الترفيهية والشعبية، بالإضافة للمسيرات الاستعراضية والعروض الثراثية والثقافية والترفيهية والفن التشكيلي والألعاب النارية، حيث كان أهالي محافظة بيشة ومركز الحازمي والمراكز المحيطة بها على موعد مع احتفالية خاصة غير مسبوقة، حيث تعكس فقرات الحفل قيم الاعتزاز والفخر بالأبطال المرابطين على الحد الجنوبي، وتُثمن تضحياتهم في إطار استعراضي يترجم المشاعر الوطنية الراسخة في قلوب كافة أطياف المجتمع، ويجسد معاني الصمود وأعلى درجات الجاهزية والاستعداد الممزوجة بمواصلة مسيرة التنمية والتطور. ورفع محافظ بيشة محمد بن سعيد آل سبره في كلمته خلال الاحتفاء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده، وللشعب النبيل، بمناسبة اليوم الوطني 89. من جانبه، بين رئيس مركز الحازمي عبدالله سعيد آل ضمك أن الهدف من هذه الفعاليات هو زرع روح الولاء والانتماء للوطن والاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني السعودي في ذكراه الـ89، التي تتجدد معها معاني الوطنية والوحدة والتماسك في نفوس أبناء المملكة. بدوره أشار رئيس بلدية الحازمي إبراهيم القرني إلى أنه جرى إنشاء جادة للفن بطول 89 متراً تتوافق مع اليوم الوطني 89 و20 موقعاً للأسر المنتجة، حيث جرى توزيعها من قبل بنك التنمية ببيشة. وأوضح القرني أن البلدية قامت بتجهيز وإعداد موقع احتفال الأهالي باليوم الوطني بجوار الأسواق الحديثة بالحازمي وفق المعايير الحديثة وبجهود ذاتية. وفي نفس السياق، تلقت بلدية الحازمي العديد من عبارات وكلمات الشكر والثناء على منصات التواصل الاجتماعي، لما قدموه خلال الفعاليات من نجاح باهر وعمل نموذجي. يُشار إلى أن بلدية مركز الحازمي أقامت عدداً من الحدائق والمسطحات الخضراء لتكون متنفسا للإهالي وتفعيل جميع خدماتها، للاستفادة منها بشكل كبير من قِبل أهالي المحافظة والزوّار الذين يقومون بزيارة مراكز بلدية الحازمي طوال العام.



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