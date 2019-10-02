250 ألف حكم خلال عام للأحوال الشخصية

كشفت وزارة العدل، عن إصدار محاكم الأحوال الشخصية نحو 250 ألف حكم، خلال العام المنصرم 1440.

30 يوما

بدأ تطبيق مشروع «محكمة بلا ورق» في محاكم الأحوال الشخصية يؤتي أكله، وذلك في محكمة الرياض، وسبق ذلك إطلاق الوزارة مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف «استئناف بلا ورق»، لانتقال القضية إلكترونيا بشكل كامل، وهو ما يختصر نحو 30 يوما عن السابق في إجراءات العمل. واشتملت قائمة القضايا التي صدرت فيها الأحكام على دعاوى «نكاح وفرقة، نفقات وما يلحق بها، حضانة وزيارة، قسمة التركات، الأوقاف والوصايا، دعاوى القاصرين ومن في حكمهم، الطلبات العارضة المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية».

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