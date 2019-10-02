250 ألف حكم خلال عام للأحوال الشخصية

30 يوما
بدأ تطبيق مشروع «محكمة بلا ورق» في محاكم الأحوال الشخصية يؤتي أكله، وذلك في محكمة الرياض، وسبق ذلك إطلاق الوزارة مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف «استئناف بلا ورق»، لانتقال القضية إلكترونيا بشكل كامل، وهو ما يختصر نحو 30 يوما عن السابق في إجراءات العمل. واشتملت قائمة القضايا التي صدرت فيها الأحكام على دعاوى «نكاح وفرقة، نفقات وما يلحق بها، حضانة وزيارة، قسمة التركات، الأوقاف والوصايا، دعاوى القاصرين ومن في حكمهم، الطلبات العارضة المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية».
مكة المكرمة
74154
الرياض
56390
الشرقية
31889
المدينة المنورة
17289
عسير
16081
القصيم
13129
جازان
10906
تبوك
7445
حائل
5810
الجوف
4823
الباحة
3377
نجران
3191
الحدود الشمالية
2846
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