مطالبة بتحويل مؤسسة عمارة المساجد إلى جمعيات مستقلة

طالب مجلس الشورى أمس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحويل فروع مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد إلى جمعيات خيرية مستقلة لعمارة المساجد وصيانتها والعناية بها. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1439/ 1440 في جلسة سابقة.

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى التنسيق مع وزارة الخارجية لتسهيل مهام العاملين في الخارج في الملحقيات الدينية، ومكاتب الدعوة والمراكز الإسلامية التابعة للوزارة. وطالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الدعم اللازم لتكثيف المناشط الدعوية والتثقيفية لمواجهة الغلو والتطرف والإرهاب. كما طالب المجلس في قراره الوزارة ببيان نفقاتها على أنشطتها في الداخل والخارج بالتفصيل، بما في ذلك عقود الصيانة على المساجد والجوامع.

المياه والزراعة والبيئة

ناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1439/1440هـ.

وشددت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس على المؤسسة العامة للحبوب بأهمية وسرعة اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة، للحد من الهدر والفقد الغذائي. وطالبت اللجنة المؤسسة بسرعة تنفيذ برنامج المخزون الإستراتيجي للأغذية ونظام للإنذار المبكر، والإسراع في إنشاء المرصد الوطني، لقياس الفقد والهدر، وإطلاق البرنامج الوطني التوعوي، لتدوير المخلفات الغذائية. كما طالبت اللجنة في توصياتها بتقديم الدعم المالي للمؤسسة العامة للحبوب لتنفيذ المبادرات الواردة في إستراتيجية الأمن الغذائي، وحث الجهات الحكومية المختصة على التعاون مع المؤسسة في ذلك. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

الاقتصاد والطاقة

ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة الهامة للإحصاء للعام المالي 1439 - 1440، وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للإحصاء بقياس ونشر القدرات التقنية في المملكة، باستخدام مؤشرات الاقتصاد الرقمي التي تم اعتمادها من قبل مجموعة الـ20. كما طالبت اللجنة الهيئة بتطوير الآليات نحو توفير البيانات الضخمة في إنتاج الإحصاءات المتوفرة في قياس برامج تحقيق رؤية 2030، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار المؤشرات المرتبطة بكافة أهداف رؤية المملكة 2030.

ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى العمل على إصدار مؤشرات للقطاعات المختلفة في الاقتصاد الوطني، والعمل مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لرفع تقرير ربع سنوي عن مستوى النشاط الاقتصادي في ظل المبادرات والبرامج المختلفة.

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الرقابة على الألعاب الإلكترونية

قرر مجلس الشورى خلال الجلسة عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح «نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية» المقدم استناداً للمادة «23» من نظام المجلس من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن مقترح مشـروع النظــام، وإلى ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات حول مشروع النظام.

وبينت اللجنة أن المقترح أصبح مغطى بنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، إضافة إلى قيام الهيئة بوضع تصنيف عمري للألعاب الإلكترونية. وافق مجلس الشورى على مشروعي مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية وكل من وزارتي الخارجية في قرغيزية والبوسنة والهرسك، كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ووزارة الصحة في المالديف للتعاون في المجالات الصحية. كما وافق المجلس على طلبين لانضمام المملكة إلى «اتفاق لوكارنو بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية» الموقع في مدينة لوكارنو بتاريخ 8 /‏10 /‏1968، والمعدل في 28 /‏9 /‏1979، وانضمام المملكة إلى اتفاق فيينا بشأن وضع تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات للعام 1973.

التنسيق مع وزارة الخارجية لتسهيل مهام العاملين بالخارج في الملحقيات الدينية

مطالبة الشؤون الإسلامية بالتنسيق مع المالية لتوفير الدعم لتكثيف المناشط الدعوية ومواجهة الغلو والتطرف

مطالبة المؤسسة العامة للحبوب بسرعة اتخاذ إجراءات فاعلة للحد من الهدر والفقد الغذائي.