إعادة تأهيل أكثر من 24 ألف م2 من الحدائق العامة بعسير

واصلت أمانة منطقة عسير جهودها في إعادة تأهيل أكثر من 24 ألف م2 من الحدائق العامة، إضافة إلى إصلاح نحو 896 ألف م2 لتكون ملاعب مخصصة للأطفال بمنطقة عسير، وذلك ضمن جهود الأمانة في محاور مبادرة معالجة التشوه البصري والمظهر العام. وجاءت تلك الجهود بهدف القضاء على مسببات التشوه البصري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة أشكاله. من جانب آخر، رفعت أمانة منطقة عسير خلال الشهر الماضي أكثر من 125 ألف م2 من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من عدة مواقع، ومعالجة نحو 734 حاوية نظافة داخل أحياء مدينة أبها، وذلك ضمن جهود الأمانة في مبادرة معالجة التلوث البصري.

من جهة أخرى، زار أمين منطقة عسير وليد الحميدي، بلدية محافظة بارق ورافقه وكيل شؤون البلديات علي سيف القحطاني. وكرم الحميدي رئيس قسم الاتصالات الإدارية، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بالبلدية، وموظف خدمة العملاء ببلدية بارق، لتميزهم في العمل، وحثهم على بذل المزيد من الجهود والعطاء. ثم التقى محافظ بارق مفرح البناوي بمكتبه، والذي رحب بالزيارة للمحافظة ودار الحديث عن شؤون المحافظة ومراكزها. ثم زار أمين عسير مشروع مطل جبل الأضحى الذي فتحت البلدية الطريق إليه، وأشاد بالمشروع ووعد بدعمه وطالب أعضاء المجلس من الأمين دعم مشاريع المحافظة وأهمها مشاريع السفلتة، وأشادوا بما يقدمه رئيس البلدية للمحافظة ومراكزها من خدمات وتنمية. وتابع أمين عسير سير العمل في المركز الحضاري ببارق واطلع على تغيير أرضية الملعب وتوسعة المدرجات.