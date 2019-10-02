إعادة تأهيل أكثر من 24 ألف م2 من الحدائق العامة بعسير

من جهة أخرى، زار أمين منطقة عسير وليد الحميدي، بلدية محافظة بارق ورافقه وكيل شؤون البلديات علي سيف القحطاني. وكرم الحميدي رئيس قسم الاتصالات الإدارية، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بالبلدية، وموظف خدمة العملاء ببلدية بارق، لتميزهم في العمل، وحثهم على بذل المزيد من الجهود والعطاء. ثم التقى محافظ بارق مفرح البناوي بمكتبه، والذي رحب بالزيارة للمحافظة ودار الحديث عن شؤون المحافظة ومراكزها. ثم زار أمين عسير مشروع مطل جبل الأضحى الذي فتحت البلدية الطريق إليه، وأشاد بالمشروع ووعد بدعمه وطالب أعضاء المجلس من الأمين دعم مشاريع المحافظة وأهمها مشاريع السفلتة، وأشادوا بما يقدمه رئيس البلدية للمحافظة ومراكزها من خدمات وتنمية. وتابع أمين عسير سير العمل في المركز الحضاري ببارق واطلع على تغيير أرضية الملعب وتوسعة المدرجات.
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