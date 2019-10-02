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12 ألف إصابة نتيجة المشاجرات خلال عام

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قدرت هيئة الهلال الأحمر السعودي الخدمات الإسعافية التي قدمتها خلال العام 2018 من خلال جميع فروعها في مختلف مناطق المملكة بـ568682 خدمة إسعافية، من بينها 72017 حادثا مروريا، و21312 جراء حوادث سقوط، إضافة إلى 11907 حالات نتجت عن مشاجرات، و7938 حالة حادث دهس.

إجمالي الخدمات الإسعافية لجميع فروع الهيئة

568682

إجمالي الخدمات الإسعافية موسم الحج (مكة / المدينة) والمراكز الموسمية

16753

الحالات المنقولة مع تقديم خدمة إسعافية

323268

تصنيف الحالات الإسعافية الشائعة

حادث مروري

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72017

سقوط

21312

مشاجرة

11907

حادث دهس

7938


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