إجمالي الخدمات الإسعافية لجميع فروع الهيئة
568682
إجمالي الخدمات الإسعافية موسم الحج (مكة / المدينة) والمراكز الموسمية
16753
الحالات المنقولة مع تقديم خدمة إسعافية
323268
تصنيف الحالات الإسعافية الشائعة
حادث مروري
72017
سقوط
21312
مشاجرة
11907
حادث دهس
7938
كانت هذه تفاصيل خبر 12 ألف إصابة نتيجة المشاجرات خلال عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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