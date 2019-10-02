12 ألف إصابة نتيجة المشاجرات خلال عام

قدرت هيئة الهلال الأحمر السعودي الخدمات الإسعافية التي قدمتها خلال العام 2018 من خلال جميع فروعها في مختلف مناطق المملكة بـ568682 خدمة إسعافية، من بينها 72017 حادثا مروريا، و21312 جراء حوادث سقوط، إضافة إلى 11907 حالات نتجت عن مشاجرات، و7938 حالة حادث دهس. إجمالي الخدمات الإسعافية لجميع فروع الهيئة 568682 إجمالي الخدمات الإسعافية موسم الحج (مكة / المدينة) والمراكز الموسمية 16753 الحالات المنقولة مع تقديم خدمة إسعافية 323268 تصنيف الحالات الإسعافية الشائعة حادث مروري Advertisements 72017 سقوط 21312 مشاجرة 11907 حادث دهس 7938



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