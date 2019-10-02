إتلاف 3.5 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بمكة

قامت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة أمس، بحملة مشتركة مع إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة على موقع السوق العشوائي بحي الزهور بمكة المكرمة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المحلات المخالفة، وتم إتلاف مجموعة من المواد الغذائية والخضروات والفواكه والأسماك مجهولة المصدر والتي قدرت بـ 3.5 أطنان، إضافة إلى مصادرة عدد 15 أسطوانة غاز. وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية محمد غالب المشيخي، أن المراقبين يبذلون جهودا كبيرة في المحافظة على الإصحاح البيئي والتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة والمتداولة في الأسواق، وذلك من خلال الحملات والجولات التفتيشية المستمرة على كافة المواقع والمحلات المتعلقة بالصحة العامة في كامل النطاق السكني حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وتهيئة الأجواء الصحية الآمنة لهم.



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