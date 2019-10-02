جودة العمل
تكمن أهمية المشروع الذي يقوم ببحث وتوظيف المعايير المهنية للوظائف الميدانية بالرئاسة العامة، باستخدام طرق علمية في انتقاء الموظفين وتعيينهم مما يضاعف فعالية الأداء وجودة العمل، وتوحيد معايير الاختيار وإجراءات المفاضلة، مما يكفل العدالة والإنصاف بين المتقدمين للتوظيف، وانتهاج معايير وسياسات واضحة للقبول على الوظائف الميدانية، والتي سيكون لها أثرها في توجيه جهود الأفراد والمؤسسات التعليمية ذات العلاقة لتحقيق تلك المعايير، والاستفادة من الخبرات العلمية والمهنية الحديثة وتكييفها لأغراض التوظيف، وتحديد الاحتياجات التدريبية للمقبولين وجوانب الضعف لغيرهم، وبناء أدوات تقويم الأداء وفق أسس واضحة ومعلنة.
معايير مهنية
قام وكيل الرئاسة العامة للتخطيط والتطوير خالد محمد الناصر، بزيارة تفقدية لأحد مقرات تنفيذ المشروع بمدينة الرياض، واطلع على سير إجراءات العمل. وبين أن هذا القياس يهدف إلى رفع كفاءة العمل الميداني في الرئاسة العامة وفق معايير مهنية لموظفي الرئاسة العامة الميدانيين.
كانت هذه تفاصيل خبر قياس أداء 2000 عضو بالأمر بالمعروف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.