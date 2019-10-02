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الرياض - رنا هويدي - شاهد .. ردة فعل مفاجئة وغير متوقعة لـ"محمد بن سلمان" على تصرف مباغت وصادم من أحد أفراد أسرة "الفغم" (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل بالمملكة، اليوم الثلاثاء، مقطعًا مصورًا يوضح ردة فعل من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حين باغته أحد أفراد عائلة اللواء الراحل عبد العزيز الفغم، بتصرف مفاجئ. شاهد .. ردة فعل مفاجئة وغير متوقعة لـ"محمد بن سلمان" على تصرف مباغت وصادم من أحد أفراد أسرة "الفغم" (فيديو) عــــــــاجل .. بريطانيا تفجر مفاجأة مزلزلة "لابن سلمان" وتكشف المعلومة الخطيرة التي كان يمتلكها حارس الملك سلمان الفغم وتسببت بمقتله ؟ عـــاجل .. جدل داخل "آل سعود" .. أميرة شابة عمها "الملك سلمان" ترتكب فعلًا صادمًا وغير متوقعاً وترقب واسع بشأن مصيرها .. شاهد عـاجل : شيعة السعودية ينتفضون.. ورسالة مزلزلة إلى "الملك سلمان" ومحمد بن سلمان .. شــاهد (صورة) عـــاجل .. الإعلان عن عزل الامير " تميم بن حمد " وتشكيل مجلس أعلى لإدارة شئون قطر .. (التفاصيل) عـــــاجل .. تصفية الأميرة هيا بنت الحسين وإزاحة بن راشد عن منصبه واغتيال ولي العهد .. مفاجأة مدوية تفضح ”المؤامرة” وتكشف مالم يكن في الحسبان عــاجل .. محمد بن سلمان يصدم الجميع و يصدر قبل قليل أمر ملكي بعودة "هيئة الأمر بالمعروف" والسعوديون يخرجون الى الشوارع .. شاهد Advertisements وبحسب المقطع المصور المتداول؛ وأثناء تقديم محمد بن سلمان لواجب العزاء لأسرة "الفغم"، حاول بعض من أفراد أسرته تقبيل ركبته، إلا أن ردة فعله كانت سريعة وهي برفعهم ومنعهم من ذلك. وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان قد استقبلا أسرة اللواء الراحل عبد العزيز الفغم، الذي كان حارسًا شخصيًّا للملك. وتقدم عائلة اللواء الراحل والده بداح بن عبد الله الفغم، حيث عبر الملك سلمان لعائلة الراحل عن تعازيه ومواساته لأسرته، مثنيًا على ما قدمه اللواء "الفغم" في خدمة وطنه. يذكر أن اللواء الراحل كان قد قُتل على يد زميل سابق له يُدعى ممدوح بن مشعل آل علي، أثناء زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة.

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