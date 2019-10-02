السعودية اليوم / مدير تعليم البكيرية يزور معهد طيران القوات البرية بالقصيم



بريدة 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

زار مدير التعليم بمحافظة البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح وعدد من القيادات التعليمية اليوم مقر معهد طيران القوات البرية بالقصيم ، حيث كان في استقبالهم قائد المعهد اللواء طيار ركن عبدالله بن راجي الجهني وعدد من الضباط من منسوبي معهد الطيران .

واطلع وفد التعليم على أقسام المعهد مع توضيح مهام عمل المعهد وأقسامه المختلفة .

وعبر الدكتور الراجح عن شكره وتقديره لقائد ومنسوبي المعهد على الحفاوة والاستقبال ، منوهاً بالتطور الذي تشهده القوات البرية والمعهد النموذجي الذي يفتخر به أبناء المنطقة.

// انتهى //

23:32ت م

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