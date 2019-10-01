مزارع يروي قصته مع أشجار البُن في يوم القهوة

2019-10-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

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يحتفل العالم اليوم 1 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للقهوة، فيما تبرز 3 مناطق سعودية في زراعة البن المحلي الذي تنمو شجيراته في مرتفعات جازان وعسير والباحة، ويعكف المزارعون السعوديون على العناية بهذه الشجرة للحصول على أجود محاصيل البن، الذي يملك عبقًا خاصًّا ومذاقًا غنيًّا.

وقال المزارع جبران المالكي: إن حب القهوة وزراعة البن ورثتهما عن والدي رحمه الله، لدي 6 آلاف شجرة في مرتفعات جازان منها ألف شجرة قد بدأت في الإنتاج، وكل شجرة تمنحني نحو 3 كيلوجرامات من البن الخولاني، بحسب “العربية”.

وأوضح المالكي أن مرتفعات جازان مناسبة لزراعة البن الذي يحتاج إلى طقس معين، من حيث الحرارة والبرودة وتوفر المياه.







