استدعاء أكثر من 93 ألف سيارة جنرال موتورز بسبب خلل خطير في الفرامل

2019-10-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، عن استدعاء 93.253 سيارة (جنرال موتورز)؛ وذلك لوجود خلل ببرمجة وحدة التحكم الإلكتروني في الفرامل قد يضعف من أداء مساعد الفرامل ويزيد المسافة المطلوبة لإيقاف المركبة؛ مما يزيد من احتمالية وقوع حادث.

ودعت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى ضرورة التواصل مع الوكلاء المحليين للمركبات وهم شركة الجميح للسيارات وشركة التوكيلات العالمية وتنفيذ التحديثات اللازمة للمركبات المشمولة بالاستدعاء؛ حفاظًا على سلامتهم وحفظًا حقوقهم.

ويشمل الاستدعاء كلًّا من الطرازات التالية: سيارات كاديلاك إسكاليد 2015 إلى 2017، وسيارات شفروليه سلفيرادو من 2014 إلى 2018، وسيارات شفروليه سوبربان من 2015 إلى 2017، وشفروليه تاهو من 2015 إلى 2018، وجي إم سي سييرا من 2014 إلى 2018، وجي إم سي يوكون من 2015 إلى 2018.

ودعت التجارة مُلاّك المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa)، والتواصل مع الشركات المذكورة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.

وأعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن حملات الاستدعاءات للسلع والمنتجات المعيبة بشكل فوري عند كشف الشركة الصانعة لأي خلل أو ظهور عيوب تصنيعية لم تتضح إلا بعد استخدام المنتج، وبالتالي القيام بتحقيق فني أو باكتشافه من قبل المستخدم ومن ثم تقديمه بلاغًا للجهة المعنية أو بمراجعة الوكيل وفروع الشركة الصانعة.

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تجدر الإشارة إلى أن مركز استدعاء المنتجات المعيبة أحد مبادرات وزارة التجارة والاستثمار الخاصة ببرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، ويهدف المركز إلى حماية المستهلكين ومتابعة شكاويهم من عيوب التصنيع والعمل على معالجة المنتجات المعيبة، كما يراقب إشعارات واستدعاءات الشركات المصنعة لضمان جودة المنتجات والتحقق من خلوها من العيوب المصنعية، كما يهدف إلى تعزيز سلامة المستهلك وحفظ حقوقه، وتقليص الهدر المالي للاقتصاد الوطني.

كما يتيح موقع (استدعاء) الإلكتروني إمكانية البحث والتعرف على المنتجات المعيبة التي خضعت لحملات استدعاء خلال الفترة الماضية، ويعرض آخر ما تم استدعاؤه من المنتجات، ويُمكن من خلاله الإبلاغ عن المنتجات غير الآمنة التي قد تؤثر على سلامة المستهلكين، كما يتيح خاصية التحقق من سلامة المركبات بإدخال رقم الهيكل أو الرقم التسلسلي؛ لمعرفة ما إذا كانت مشمولة في أي عملية استدعاء سابقة، ويمكن الاستفادة من جميع خدمات الموقع بزيارة الرابط التالي: هنا