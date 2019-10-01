شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس جنوب إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-01 محمد بن سلمان يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس جنوب إفريقيا متابعات الخليج 365 - واس تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات.







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