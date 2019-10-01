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أمطار على حبيل رجال ألمع والبلدية تباشر
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - الحبيل
شهد مركز الحبيل، التابع لمحافظة رجال ألمع، أمطارًا متوسطة اليوم الثلاثاء، شملت معظم أرجاء المركز.
وأزال مكتب الخدمات البلدية بالمركز آثار الأمطار وفتح العديد من الطرق، كما أزال العوالق، وذلك عقب الأمطار التي هطلت على المركز.
وأكد مدير مكتب الخدمات بمركز الحبيل، يحيى بن عايض عسيري، أنه وبتوجيه ومتابعة رئيس بلدية محافظة رجال ألمع، أزال المكتب ما خلّفته الأمطار من أضرار، حيث تم فتح العديد من الطرق التي أغلقت بفعل تجمعات المائية والعوالق المنتقلة مع مياه الأمطار، وكذلك الصخور المتساقطة من الجبال في ممر السيارات والتي تعيق حركة المرور وشفط كميات من المياه.
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