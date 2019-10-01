أمطار غزيرة على محايل والأرصاد تحذر

2019-10-01

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

هطلت اليوم أمطار غزيرة على محافظة محايل عسير، شملت قرى ترقش ومحصن والفاهمة والحجف والحيلة الغربية والشرقية ووسط البلد.

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وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، قد تؤدي إلى تدني الرؤية على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبلقرن، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل.