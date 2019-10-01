الليرة التركية تهوي 1.25 % بسبب تصريحات أردوغان

2019-10-01

متابعات الخليج 365 - متابعة

هبطت الليرة التركية 1.25%، اليوم الثلاثاء، ماضية صوب أسوأ أداء فيما يزيد على شهر، بعدما قال الرئيس رجب طيب أردوغان: إنه لا خيار لدى تركيا سوى العمل بمفرها دون تعاون من الولايات المتحدة لإقامة “منطقة آمنة” في شمال شرقي سوريا.

ودفعت تعليقات أردوغان، التي تعد تلميحه الأوضح حتى الآن على هجوم عسكري محتمل عبر الحدود، الليرة للتراجع لما دون سلة من عملات الأسواق الناشئة التي تواجه بالفعل ضغوطًا من صعود الدولار.

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وبلغت العملة التركية 5.7720 ليرة مقابل الدولار، متراجعة من إغلاق عند 5.6490 ليرة. وارتفعت الليرة في خمس جلسات من الست الأخيرة وموجة بيع اليوم تمهد لأكبر انخفاض لها منذ 20 يوليو تموز.

وقال متعامل في الصرف الأجنبي طلب عدم نشر اسمه: إن تصريحات أردوغان مضت لأبعد من تصريحاته السابقة.

وأضاف: “في حين كانت تصريحاته السابقة تقول إنهم سيحاولون الأمر مع الولايات المتحدة أولًا ثم ينفذونه بأنفسهم إذا فشلوا، فإن رسالة اليوم تقول إنه لا يوجد اتفاق على هذا مع الولايات المتحدة”.