الان تتابع الرياضيون حقل تجارب.. انتهاكات بطولة ألعاب القوى على أرض قطر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

كشف تقرير لصحيفة لو جورنال دو ديمانش الفرنسية عن أن قطر تستغل بطولة العالم لألعاب القوى الحالية على أنها بروفة لكأس العالم 2022. حيث انسحب 28 لاعبا من أصل 68 بسبب حرارة الجو.

وأضاف تقرير الصحيفة الفرنسية أن صدمة حرارة الجو لا نهاية لها. تشعر وكأنك “بيتزا تُخبز في فرن”، على حد تعبير المدير التقني باتريس جيرجيس، قبل أن تشعر بالبرودة بمجرد وصولك إلى السيارة والفنادق، وإستاد خليفة.

منذ يوم الجمعة،انخرط ممثلو ألعاب القوى في العالم في تجربة مريرة بالعاصمة القطرية الدوحة. وفد أطباء على أهبة الاستعداد، تتجه الأنظار نحو المتسابقين المنهكين الذين انخفض عددهم بسبب حرارة الليل (حيث بلغ عدد المنسحبين 28 من أصل 68). ويخشى أحد الفرنسيين، جان – ميشيل سيرا من “الاضطرابات” أو التهابات الأنف والأذن والحنجرة بسبب الانتقال بين الجو الحار والبارد المستمر.

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“سيكون المشاركون في هذه البطولة بمثابة البروفة للاعبي كرة القدم”. وذلك بالإشارة إلى المونديال القادم وذلك الشعور بأنك فأر تجربة. فعلى المستوى الطبي (درجات الحرارة ستكون أكثر اعتدال في نوفمبر وديسمبر)، وأكثر من ذلك على الجوانب البيئية والثقافية، وفقا للتقرير الفرنسي.

في قطر ليس هناك مطر باستثناء أمطار النقد والأسئلة. حيث يحاول منظمو2022، الذي يتوقعون مليون زائر، طمأنة الجميع. نعم، الملاعب المفتوحة والمكيفة ستُثبت توافقها مع البيئة. نعم، الناس المثليين “سيكونون موضع ترحيب”، حتى لو كان ذلك غير قانوني. لا، للإسراف في القبلات وعلامات المودة المرفوضة. نعم، يمكن للمشجعين الأجانب شرب الكحول في المناطق المخصصة.بغض النظر عن عدد نوادي وفنادق الدوحة القليلة الحائزة على ترخيص أو امتياز سينعكس ذلك على أسعار الفائدة.

لا تود الإمارة، التي تستخدم الرياضة من أجل عودتها إلى المشهد، إعطاء انطباع سلبي. إلا إن كان سيتم ربط جميع الملاعب بواسطة مترو جديد. وبالتالي،لن يستغرق الأمر “أكثر من ساعة واحدة للتنقل من إستاد لآخر”، كما تقول اللجنة المنظمة.في أوائل عام 2017، تم الكشف عن فاتورة البنية التحتية الإجمالية من قبل وزير المالية، والتي بلغت 200 مليار دولار، ما يعادل “500 مليون دولار في الأسبوع”.

عبودية بلا راتب

لا زالت منطقة إستاد لوسيل خاوية. بعد الظهر تصل درجة الحرارة إلى 37 درجة، حيث يهلك مرتدو القبعات الزرقاء. يجلسون على الرصيف، عمال من شبه القارة الهندية ينتظرون في تجمعات الحافلة الصغيرة التي ستعيدهم إلى مقر سكنهم.هنا نحاور نيبالي، يبلغ من العمر ثلاثون عام ونحيل للغاية. مضى عام على وصوله إلى قطر،وعلى عمله في هذا الموقع، حيث يعمل ستة أيام من أصل سبعة. “نبدأ العمل في السادسة صباحًا، وننتهي الخامسة مساءً، وساعة واحدة للراحة. يبلغ عددنا قرابة الـ 6000،”الراتب؟” 1100 ريال شهريًا، 280 يورو.

منذ زمن والمنظمات غير الحكومية تنتقد الإمارة لظروف العمل التي تُعتبر “كالعبودية”، وتتفاخر سلطات البلاد، التي يعد نصيب الفرد فيها من إجمالي الناتج المحلي من الأعلى في العالم،بتقدمها في هذا المجال، وبالدور المحدد الذي يلعبه منظم كأس العالم. وصلتالحافلة، وهو الوقت المناسب فقط لسؤال رجلنا عن مشاعره في هذا اليوم. “يوم قاسي، لكن لا بأس”. هذه هي قطر التي تُتعب الناس. فلا مكيف، ولا كلمة شكر.