الان تتابع ولي العهد يبحث تلفونيا مع رئيس جنوب أفريقيا العلاقات بين البلدين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:46 م, 1 أكتوبر 2019 م التعليقات: 0 و أوجه التعاون المشترك الخليج 365-واس لقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

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