شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع: فتح القبول للنساء على الوظائف العسكرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلنت وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد للتقديم على الوظائف العسكرية النسائية برتبة «جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب» وذلك يوم الأحد الموافق 7/2/1441هـ.

ودعت الوزارة عبر حسابها في تويتر الراغبات للتقديم بزيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات القبول والتجنيد على الرابط: (tajnid.mod.gov.sa).