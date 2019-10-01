شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع: فتح القبول للنساء على الوظائف العسكرية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أعلنت وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد للتقديم على الوظائف العسكرية النسائية برتبة «جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب» وذلك يوم الأحد الموافق 7/2/1441هـ.
ودعت الوزارة عبر حسابها في تويتر الراغبات للتقديم بزيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات القبول والتجنيد على الرابط: (tajnid.mod.gov.sa).
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