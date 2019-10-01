شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث مع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا العلاقات بين البلدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استعرض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير استعرض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، العلاقات بين البلدين وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات. جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد اليوم (الثلاثاء)، من رئيس جنوب أفريقيا.



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