ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية جنوب أفريقيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات.