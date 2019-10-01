الرئيس عباس يشكر العاهل السعودي الملك سلمان

بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، مساء اليوم الثلاثاء، رسالة شكر إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تقديرا لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لشعبنا.

وقال الرئيس عباس في الرسالة، "إن مواقف المملكة بقيادتكم الشجاعة والحكيمة، ستظل محل اعتزاز أبناء شعبنا وقيادته، مقدرين عاليا مواقفكم الثابتة، ودوركم الهام تجاه فلسطين وشعبها في مختلف المراحل، وفي جميع الظروف، طوال مسيرة النضال الوطني الفلسطيني، ما يؤكد عمق الالتزام بقضايا أمتنا والدفاع عن حقوقها، والعمل على استعادة أراضيها".

وأكد الرئيس عباس أن مواقف المملكة العربية السعودية كانت ولا زالت، عظيمة وتاريخية في دعم شعبنا، بما في ذلك تشجيع ومؤازرة الشباب الفلسطيني في المشاركات الرياضية كافة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأعرب الرئيس عباس عن أمله بتلبية الأشقاء في المملكة دعوة الاتحاد الفلسطيني للمنتخب الوطني السعودي للقاء شقيقه الفلسطيني على استاد الشهيد فيصل الحسيني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في 15 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، تحقيقا لرغبة كل الفلسطينيين، حتى لا يحرم منتخبنا الفلسطيني من ملعبه البيتي واللعب على أرضه وبين جمهوره، أسوة بالدول الأخرى، وهو الأمر الذي ينسجم مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وفي ختام الرسالة، تمنى الرئيس عباس لخادم الحرمين موفور الصحة والسعادة والعمر المديد، وللشعبين الفلسطيني والسعودي والبلدين مزيدا من التطور والنماء.