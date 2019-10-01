“التعليم” تطلق تطبيق “الروضة الافتراضية” المجاني للأطفال من عمر 3 ـ 6 سنوات...

أطلقت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، تطبيق الروضة الافتراضية المجاني للأطفال من عمر 3 ـ 6 سنوات، حيث يوفّر حلول التعلم الإلكتروني عن بعد لمرحلة الطفولة المبكرة تحت إشراف الأسرة.
وتتيح الوزارة التطبيق مجاناً على نظامي “أندرويد” و”iOS”، والذي يحتوي على “فيديوهات تعليمية، قصص، أناشيد، ألعاب، أنشطة تفاعلية حسية وتقنية، وإرشادات ورسائل توعوية وأدوات للتقييم”. وتطرح الروضة الافتراضية محتواها التعليمي من خلال 11 وحدة تعليمية، تتضمن كل وحدة أكثر من 50 عنصرا تعليميا، تمكّن الطفل من استكشاف وبناء خبرات حسية وتفاعلية باستخدام خامات بسيطة متوفرة في المنزل.
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