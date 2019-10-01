أحوال الطقس غداً: استمرار هطول الأمطار على عددٍ من المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس غداً الأربعاء، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عددٍ من المناطق. وذكرت “الأرصاد” أن الأمطار ستشمل مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين يُتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الغربية من حائل، والأجزاء الجنوبية من تبوك. كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب وغرب المملكة.